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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Чехии ослабят карантин: некоторые магазины откроют и позволят пробежки

      - Читати новину українською
      В Чехии заявили об ослаблении карантина / GettyImages

      Вслед за Австрией и Данией, Чехия тоже объявила об ослаблении некоторых карантинных ограничений. Конечно, о радикальной отмене противоэпидемических мероприятий речь не идет.

      Прежде всего расширят список магазинов, которые могут работать в карантин. О послаблениях, которые, вероятно, наступят в Чехии с 9 апреля, пишет Deutsche Welle.

      К теме Дания ослабит карантин: что изменится

      Что откроют в Чехии после ослабления карантина

      • магазины строительных материалов,
      • техники,
      • продажи товаров для различных хобби,
      • сервисы по ремонту велосипедов.

      Кроме того, людям позволят заниматься бесконтактными видами спорта: гольфом, теннисом, бегом. Однако сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого. Также необходимо носить маску в общественных местах и не собираться в группы более двух человек, если они не являются членами семьи.

      По состоянию на 7 апреля в Чехии зафиксировано 4 822 случая заражения коронавирусом, 78 человек умерли, 121 – удалось выздороветь.

      Ослабление карантина в Европе: главное

      Правительство Австрии первым в ЕС объявило об ослаблении ограничений. Говорят о возможности поэтапного открытия предприятий торговли. Как заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, эксперты проанализируют все данные и взвесят риски.

      На следующий день об ослаблении объявила Дания. По предварительным планам, с 14 апреля смогут снова открыться маленькие магазины, а также строительные и садово-парковые лавки. Хотя люди и дальше будут работать из дома, а основные торговые центры будут закрыты до 10 мая.

      До этого же времени продлится запрет на сбор группами более 10 человек. Границы также будут закрыты.

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Спорт Карантин в Украине 2020 Чехия
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