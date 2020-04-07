В Чехии ослабят карантин: некоторые магазины откроют и позволят пробежки
Вслед за Австрией и Данией, Чехия тоже объявила об ослаблении некоторых карантинных ограничений. Конечно, о радикальной отмене противоэпидемических мероприятий речь не идет.
Прежде всего расширят список магазинов, которые могут работать в карантин. О послаблениях, которые, вероятно, наступят в Чехии с 9 апреля, пишет Deutsche Welle.
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Что откроют в Чехии после ослабления карантина
- магазины строительных материалов,
- техники,
- продажи товаров для различных хобби,
- сервисы по ремонту велосипедов.
Кроме того, людям позволят заниматься бесконтактными видами спорта: гольфом, теннисом, бегом. Однако сохраняется запрет выходить на улицу, если нет четкой причины для этого. Также необходимо носить маску в общественных местах и не собираться в группы более двух человек, если они не являются членами семьи.
По состоянию на 7 апреля в Чехии зафиксировано 4 822 случая заражения коронавирусом, 78 человек умерли, 121 – удалось выздороветь.
Ослабление карантина в Европе: главное
Правительство Австрии первым в ЕС объявило об ослаблении ограничений. Говорят о возможности поэтапного открытия предприятий торговли. Как заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, эксперты проанализируют все данные и взвесят риски.
На следующий день об ослаблении объявила Дания. По предварительным планам, с 14 апреля смогут снова открыться маленькие магазины, а также строительные и садово-парковые лавки. Хотя люди и дальше будут работать из дома, а основные торговые центры будут закрыты до 10 мая.
До этого же времени продлится запрет на сбор группами более 10 человек. Границы также будут закрыты.
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