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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      У Чехії послаблять карантин: деякі магазини відкриють і дозволять пробіжки

      - Читать новость на русском
      У Чехії заявили про послаблення карантину / GettyImages

      Слідом за Австрією і Данією, Чехія теж оголосила про послаблення деяких карантинних обмежень. Звісно, про радикальне скасування протиепідемічних заходів не йдеться.

      Перш за все розширять список крамниць, які можуть працювати у карантин. Про послаблення, які ймовірно, настануть у Чехії з 9 квітня пише Deutsche Welle.

      До теми Данія послабить карантин: що зміниться

      Що відкриють у Чехії після послаблення карантину

      • магазини будівельних матеріалів,
      • техніки,
      • продажу товарів для різноманітних хобі
      • сервіси з ремонту велосипедів. 

      Окрім того, людям дозволять займатися безконтактними видами спорту: гольфом, тенісом, бігом. Проте зберігається заборона виходити на вулицю, якщо немає чіткої причини для цього. Також необхідно носити маску в громадських місцях і не збиратися в групи більше двох осіб, якщо вони не є членами родини.

      Станом на 7 квітня у Чехії зафіксовано 4 822 випадки зараження коронавірусом, 78 людей померли, 121 особі вдалося одужати.

      Послаблення карантину в Європі: головне

      Уряд Австрії першим у ЄС оголосив про послаблення обмежень. Та говорять про можливість поетапного відкриття закладів торгівлі. Як заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, експерти проаналізують усі дані і зважать ризики.

      Наступного дня про послаблення оголосила ДаніяЗа попередніми планами, з 14 квітня зможуть знову відкритися маленькі магазини, а також будівельні та садово-паркові крамниці. Хоча жителі й надалі працюватимуть з дому, а основні торговельні центри залишатимуться зачиненими до 10 травня.

      До цього ж часу триватиме заборона на збір групами у понад 10 осіб. Кордони також будуть закриті. 

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Спорт Чехія
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