У Чехії послаблять карантин: деякі магазини відкриють і дозволять пробіжки

Слідом за Австрією і Данією, Чехія теж оголосила про послаблення деяких карантинних обмежень. Звісно, про радикальне скасування протиепідемічних заходів не йдеться.

Перш за все розширять список крамниць, які можуть працювати у карантин. Про послаблення, які ймовірно, настануть у Чехії з 9 квітня пише Deutsche Welle.

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магазини будівельних матеріалів,

техніки,

продажу товарів для різноманітних хобі

сервіси з ремонту велосипедів.

Окрім того, людям дозволять займатися безконтактними видами спорту: гольфом, тенісом, бігом. Проте зберігається заборона виходити на вулицю, якщо немає чіткої причини для цього. Також необхідно носити маску в громадських місцях і не збиратися в групи більше двох осіб, якщо вони не є членами родини.

Станом на 7 квітня у Чехії зафіксовано 4 822 випадки зараження коронавірусом, 78 людей померли, 121 особі вдалося одужати.

Послаблення карантину в Європі: головне

Уряд Австрії першим у ЄС оголосив про послаблення обмежень. Та говорять про можливість поетапного відкриття закладів торгівлі. Як заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, експерти проаналізують усі дані і зважать ризики.

Наступного дня про послаблення оголосила Данія. За попередніми планами, з 14 квітня зможуть знову відкритися маленькі магазини, а також будівельні та садово-паркові крамниці. Хоча жителі й надалі працюватимуть з дому, а основні торговельні центри залишатимуться зачиненими до 10 травня.

До цього ж часу триватиме заборона на збір групами у понад 10 осіб. Кордони також будуть закриті.