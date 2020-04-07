У Чехії послаблять карантин: деякі магазини відкриють і дозволять пробіжки
Слідом за Австрією і Данією, Чехія теж оголосила про послаблення деяких карантинних обмежень. Звісно, про радикальне скасування протиепідемічних заходів не йдеться.
Перш за все розширять список крамниць, які можуть працювати у карантин. Про послаблення, які ймовірно, настануть у Чехії з 9 квітня пише Deutsche Welle.
До теми Данія послабить карантин: що зміниться
Що відкриють у Чехії після послаблення карантину
- магазини будівельних матеріалів,
- техніки,
- продажу товарів для різноманітних хобі
- сервіси з ремонту велосипедів.
Окрім того, людям дозволять займатися безконтактними видами спорту: гольфом, тенісом, бігом. Проте зберігається заборона виходити на вулицю, якщо немає чіткої причини для цього. Також необхідно носити маску в громадських місцях і не збиратися в групи більше двох осіб, якщо вони не є членами родини.
Станом на 7 квітня у Чехії зафіксовано 4 822 випадки зараження коронавірусом, 78 людей померли, 121 особі вдалося одужати.
Послаблення карантину в Європі: головне
Уряд Австрії першим у ЄС оголосив про послаблення обмежень. Та говорять про можливість поетапного відкриття закладів торгівлі. Як заявив федеральний канцлер Австрії Себастіан Курц, експерти проаналізують усі дані і зважать ризики.
Наступного дня про послаблення оголосила Данія. За попередніми планами, з 14 квітня зможуть знову відкритися маленькі магазини, а також будівельні та садово-паркові крамниці. Хоча жителі й надалі працюватимуть з дому, а основні торговельні центри залишатимуться зачиненими до 10 травня.
До цього ж часу триватиме заборона на збір групами у понад 10 осіб. Кордони також будуть закриті.
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