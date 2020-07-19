В Чехии количество активных случаев коронавируса увеличилась до 4 764. Этот показатель превысил максимальное количество активных случаев, которые зафиксировали в апреле.

Максимальный показатель активных случаев коронавируса в Чехии составил 4 737. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны.

Важно В центре Праги устроили застолье, люди попрощались с коронавирусом: фото

18 июля зафиксировали 113 новых случаев, в результате чего общее число с начала марта, когда были выявлены первые случаи в стране, достигло 13 885.

Заметим, что в Чехии зарегистрировали 358 случаев смерти от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом, что является гораздо меньшим показателем, чем во многих странах Западной Европы.

Актуально Чехия выделила более 5,5 миллионов гривен на улучшение медицины Украины

Почему количество активных случаев COVID-19 увеличилось

Количество активных случаев возросло, так как число случаев ежедневного заражения превысило 100 в последние дни, превышая количество случаев выздоровления. Отмечается также, что многие новые случаи были обнаружены на промышленном Востоке страны, где произошла вспышка на руднике.