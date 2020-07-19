У Чехії кількість активних випадків коронавірусу збільшилася до 4 764. Цей показник перевищив максимальну кількість активних випадків, які зафіксували у квітні.

Максимальний показник активних випадків коронавірусу у Чехії складав 4 737. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я країни.

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18 липня зафіксували 113 нових випадків, у результаті чого загальне число з початку березня, коли були виявлені перші випадки в країні, досягло 13 885.

Зауважимо, що у Чехії зареєстрували 358 випадків смерті від хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом, що є набагато меншим показником, ніж у багатьох країнах Західної Європи.

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Чому кількість активних випадків COVID-19 збільшилася

Кількість активних випадків зросла, бо число випадків щоденного зараження перевищило 100 в останні дні, перевищуючи кількість випадків одужання. Відзначається також, що багато нових випадків були виявлені на промисловому сході країни, де стався спалах на руднику.