К 20 годам тюрьмы: в Чехии осудили мужчину, который воевал на стороне оккупантов Луганщины

В Чехии к 20 годам тюремного заключения приговорили 32-летнего Мартина Кантора. Мужчина воевал в войне на Донбассе на стороне оккупантов Луганщины.

Кантора признали виновным в совершении террористического акта и участии в террористической группе. Мужчину судили заочно, поскольку не удалось установить его местопребывание. Кантор так и не вернулся из Украины.

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Хотя суд не увидел некоторых доказательств, изначально заявленных обвинением, вина подсудимого была доказана вне всяких разумных сомнений,

– подчеркнул судья Ян Шотт.

В то же время приговор пока не является окончательным.

Дело Кантора: главное

Еще в 2015 году Кантор прибыл на Донбасс. Его маршрут пролегал через Ростов-на-Дону. Там он прошел подготовку и стал снайпером в рядах боевиков Луганщины.

На стороне оккупантов Кантор участвовал в боевых действиях.

"Как член разведывательно-диверсионной группы он лично устанавливал мины и гранатометы в районе линии разграничения", – рассказал прокурор.

Во время судебного процесса дали показания несколько друзей Кантора. Они рассказали, что мужчина хвастался им успехами в боевых действиях на стороне оккупантов. Один из приятелей Кантора рассказал: однажды ему на почту поступило сообщение, что боевик умер.