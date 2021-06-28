Смерть жертвы подтвердил Петр Буран, заместитель городского головы Ходонина. А потом – и прессекретарка больницы Вероника Плаха.
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Впрочем, сообщать дополнительную информацию в больнице Брно не захотели. "Больше ничего нельзя сказать относительно возраста", – отметила Плаха. По данным издания, умер 2-летний ребенок.
Ранее в чешской полиции сообщили, что в больницах находятся более 80 человек, пострадавших из-за торнадо. В них синяки и ссадины, с ними начали работать психологи.
Торнадо пронеслись Чехией: что известно
- Мощные торнадо прошлись по югу Чехии. Стихия сильно повредила 4 поселка в Южной Моравии – это Моравская Нова Весь, Груши, Лужице и Микульчици.
- Торнадо срывали крыши с домов, ломали деревья, переворачивали припаркованные автомобили. Мощная стихия повредила линии электропередач.
- Почти 30 тысяч домов в регионе остались без света. Власти направили в регион военных, чтобы те предоставляли необходимую помощь местному населению.