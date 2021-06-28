Смерть жертви підтвердив Петр Буран, заступник міського голови Ходоніна. А згодом – і прессекретарка лікарні Вероніка Плаха.
До теми Апокаліпсис, – чеська влада про наслідки руйнівного торнадо
Втім, повідомляти додаткової інформації у лікарні Брно не захотіли. "Більше нічого не можна сказати щодо віку", – зазначила Плаха. За даними видання, померла 2-річна дитина.
Раніше у чеській поліції повідомили, що у лікарнях перебувають понад 80 людей, які постраждали через торнадо. У них синці та садна, з ними почали працювати психологи.
Торнадо пронеслися Чехією: що відомо
- Потужні торнадо пройшлися півднем Чехії. Стихія сильно пошкодила 4 селища у Південній Моравії – Моравська Нова Весь, Грушки, Лужице та Мікульчиці.
- Торнадо зривали дахи з домів, ламали дерева, перевертали припарковані автомобілі. Потужна стихія пошкодила лінії електропередач.
- Майже 30 тисяч будинків у регіоні залишилися без світла. Влада направила у регіон військових, аби ті надавали необхідну допомогу місцевому населенню.