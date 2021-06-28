Смерть жертви підтвердив Петр Буран, заступник міського голови Ходоніна. А згодом – і прессекретарка лікарні Вероніка Плаха.

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Втім, повідомляти додаткової інформації у лікарні Брно не захотіли. "Більше нічого не можна сказати щодо віку", – зазначила Плаха. За даними видання, померла 2-річна дитина.

Раніше у чеській поліції повідомили, що у лікарнях перебувають понад 80 людей, які постраждали через торнадо. У них синці та садна, з ними почали працювати психологи.

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