Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он отметил, что задача дипломатов – поддерживать отношения даже в сложные времена.
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Чехия выступает за отношения с Россией
Призывы к полному демонтажу чешско-российских отношений я считаю глупыми,
– подчеркнул Кулганек.
По его словам, Чехия должна постараться сохранить с Россией экономические и культурные связи, однако минимально взаимодействовать на политическом уровне.
"Наши отношения с Россией и их новый формат на основе взаимоуважения и взаимной выгоды будут, вероятно, забегом на длинную дистанцию", – добавил глава МИД.
Кулганек также рассказал, что сейчас идет "аудит чешско-российских отношений". Вскоре МИД Чехии проведет по этому вопросу круглый стол, в котором примут участие представители партий, представленных в парламенте.
Участие представителя Чехии в Крымской платформе: кратко
- Председатель Сената Чехии Милуш Вистрчил в своей речи на саммите Крымской платформы рассказал, что Чехия понимает Украину в ситуации с оккупацией Крыма, потому что сама была в похожей. Спикер добавил, что никто бы не мог подумать, что в 2021 году будут происходить события 1944 года – когда крымских татар депортировали из Крыма. В то же время заверил, что Прага всегда будет поддерживать Киев.
- Впоследствии Вистрчил выступил и во время торжественного заседания Верховной Рады. Он посоветовал украинцам держаться и еще раз подчеркнул поддержку Чехов.