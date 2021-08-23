Такое заявление сделал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек. Он отметил, что задача дипломатов – поддерживать отношения даже в сложные времена.

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Чехия выступает за отношения с Россией

Призывы к полному демонтажу чешско-российских отношений я считаю глупыми,

– подчеркнул Кулганек.

По его словам, Чехия должна постараться сохранить с Россией экономические и культурные связи, однако минимально взаимодействовать на политическом уровне.

"Наши отношения с Россией и их новый формат на основе взаимоуважения и взаимной выгоды будут, вероятно, забегом на длинную дистанцию", – добавил глава МИД.

Кулганек также рассказал, что сейчас идет "аудит чешско-российских отношений". Вскоре МИД Чехии проведет по этому вопросу круглый стол, в котором примут участие представители партий, представленных в парламенте.

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