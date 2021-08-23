Таку заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек. Він зазначив, що завдання дипломатів – підтримувати відносини навіть у складні часи.
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Чехія виступає за відносини з Росією
Заклики до повного демонтажу чесько-російських відносин я вважаю нерозумними,
– наголосив Кулганек.
За його словами, Чехія повинна постаратися зберегти з Росією економічні та культурні зв'язки, однак мінімально взаємодіяти на політичному рівні.
"Наші відносини з Росією та їхній новий формат на основі взаємоповаги та взаємної вигоди будуть, ймовірно, забігом на довгу дистанцію", – додав глава МЗС.
Кулганек також розповів, що наразі триває "аудит чесько-російських відносин". Незабаром МЗС Чехії проведе щодо цього питання круглий стіл, у якому візьмуть участь представники партій, представлених в парламенті.
Участь представника Чехії у Кримській платформі: коротко
- Голова сенату Чехії Мілуш Вистрчіл у своїй промові на саміті Кримської платформи розповів, що Чехія розуміє Україну у ситуації з окупацією Криму, бо сама була у схожій. Спікер додав, що ніхто б не міг подумати, що у 2021 році відбуватимуться події 1944 року – коли кримських татар депортувати з Криму. Водночас запевнив, що Прага завжди підтримуватиме Київ.
- Згодом Вистрчіл виступив і під час урочистого засідання Верховної Ради. Він порадив українцям триматися та ще раз наголосив на підтримці чехів.