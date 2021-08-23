Таку заяву зробив міністр закордонних справ Чехії Якуб Кулганек. Він зазначив, що завдання дипломатів – підтримувати відносини навіть у складні часи.

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Чехія виступає за відносини з Росією

Заклики до повного демонтажу чесько-російських відносин я вважаю нерозумними,

– наголосив Кулганек.

За його словами, Чехія повинна постаратися зберегти з Росією економічні та культурні зв'язки, однак мінімально взаємодіяти на політичному рівні.

"Наші відносини з Росією та їхній новий формат на основі взаємоповаги та взаємної вигоди будуть, ймовірно, забігом на довгу дистанцію", – додав глава МЗС.

Кулганек також розповів, що наразі триває "аудит чесько-російських відносин". Незабаром МЗС Чехії проведе щодо цього питання круглий стіл, у якому візьмуть участь представники партій, представлених в парламенті.

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