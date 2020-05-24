Чехия будет впускать иностранцев в страну лишь при одном условии: детали
Правительство Чехии обновило правила пересечения границы иностранцами во время пандемии COVID-19. Для того, чтобы попасть в страну, необходимо иметь специальную справку.
Документ має засвідчувати, що у людини немає коронавірусу. Про це мовиться у постанові уряду Чехії.
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Які документи повинні мати іноземці для в'їзду у Чехію
- закордонний паспорт;
- чинна віза за потреби;
- довідка про негативний тест на коронавірус.
Що відомо про довідку про відсутність коронавірусу
- Довідка повинна бути зроблена не більш ніж за 4 дні до поїздки в країну.
- У довідці має бути інформація про медичний заклад, де проводилося тестування, щоб у разі потреби перевірити чи уточнити вказані дані.
- Іноземці, які матимуть довідку, будуть звільнені від проходження обов'язкового карантину.
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Послаблення карантину у Чехії: коротко
- Чехія стала однією з перших країн в Європі, яка пом'якшила карантин. Це відбулося ще 24 квітня. Тоді у Чехії дозволили вільно переміщатися країною та навіть виїжджати за кордон.
- З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення. Також першою у Європі Чехія дозволила перебувати на вулиці без маски.
- Втім вже за тиждень після послаблень – 18 травня – у Чехії зафіксували різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Вперше за 4 тижні кількість інфікованих перевищила 100 осіб.
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