Чехия будет впускать иностранцев в страну лишь при одном условии: детали

Правительство Чехии обновило правила пересечения границы иностранцами во время пандемии COVID-19. Для того, чтобы попасть в страну, необходимо иметь специальную справку.

Документ має засвідчувати, що у людини немає коронавірусу. Про це мовиться у постанові уряду Чехії. Важливо Чехія відновила видачу робочих віз для українців Які документи повинні мати іноземці для в'їзду у Чехію закордонний паспорт;

чинна віза за потреби;

довідка про негативний тест на коронавірус. Що відомо про довідку про відсутність коронавірусу Довідка повинна бути зроблена не більш ніж за 4 дні до поїздки в країну.

У довідці має бути інформація про медичний заклад, де проводилося тестування, щоб у разі потреби перевірити чи уточнити вказані дані.

Іноземці, які матимуть довідку, будуть звільнені від проходження обов'язкового карантину. Актуально Чехія, Словаччина й Австрія взаємно відкривають кордони Послаблення карантину у Чехії: коротко Чехія стала однією з перших країн в Європі, яка пом'якшила карантин. Це відбулося ще 24 квітня. Тоді у Чехії дозволили вільно переміщатися країною та навіть виїжджати за кордон.

З 11 травня у країні почали працювати ТРЦ, ресторани, кінотеатри, та навіть частково поновили міжнародне сполучення. Також першою у Європі Чехія дозволила перебувати на вулиці без маски.

Втім вже за тиждень після послаблень – 18 травня – у Чехії зафіксували різкий стрибок захворюваності на коронавірус. Вперше за 4 тижні кількість інфікованих перевищила 100 осіб.