Чехия объявила, что передаст Украине тяжелую технику

В Чехии был одобрен новый пакет военной помощи для Украины. В министерстве обороны страны уточнили, что в него входит тяжелая техника.

Министр обороны Чехии Яна Чернохова 5 октября объявила об одобрении дальнейшей военной помощи Украине.

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Входящий в новый пакет

Чернохова заявила, что в новый пакет помощи входит тяжелая техника, однако из соображений безопасности страна решила не объявлять другие подробности.

Какую помощь уже предоставила Чехия

Глава чешского Минобороны рассказала, что экспорт военной техники в Украину только в 2022 году превысил 1,9 млрд евро, а общая помощь Праги Киеву составляет 4,2 млрд евро.

Чехия не говорит о своей помощи, однако из фото- и видеоматериалов в социальных сетях и заявлений Украины и союзников можно сделать вывод, что Чехия поставляла нам танки, вертолеты, пушки и ракетные установки.

Тем временем Чернохова заявила, что нынешняя ситуация может способствовать возвращению чешской оборонной промышленности на позиции, которые она занимала в 1920 – 1930 годах. При этом 90% всего чешского производства вооружений уходит на внешние рынки.

Заметим, что США выступают за передавать Украине танки советского образца. Мол, это более целесообразно, чем современная западная техника.

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