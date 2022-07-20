Главы МИД Чехии и Австрии приехали в Украину, чтобы увидеть последствия российских бомбардировок

Весь мир был в шоке от зверств россиян в Украине. Политики приезжают к нам, чтобы своими глазами во всем убедиться.

На этот раз нас посетили руководители чешского и австрийского министерств иностранных дел. У Яна Липавского и Александра Шалленберга запланированы встречи с украинскими чиновниками.

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Рад наконец вернуться в Украину с моим дорогим коллегой Яном Липавским. Ужасно видеть, что жестокая агрессивная война россии сделала с этой прекрасной страной и ее народом. Мы будем продолжать стоять с Украиной,

– рассказал австрийский министр Александер Шелленберг.

Оба посетили разрушенные населенные пункты в Киевской области.

Визит министров: смотрите видео

Кто еще посещал Киевскую область

В июне приезжал в Киев премьер-министр Люксембурга Ксавье Бетель. Во время поездки он встретился с президентом Владимиром Зеленским, а также посетил Бучу, Бородянку и Ирпень, где российские оккупанты осуществляли геноцид украинцев.

Также приезжал президент Индонезии Джоко Видодо. Он посещал Ирпень в Киевской области, который пострадал от обстрелов россиян и в нем теперь немалые разрушения. Также вместе с женой Джоко Видодо посетил госпиталь в центре Киева, где лечат людей, пострадавших в результате войны.

Президент Молдовы Майя Санду во время своего визита в Украину в июне также посетила Бучу, Ирпень и Бородянку. Она собственными глазами увидела, что там наделали россияне. Также Санду окончательно поняла, что несет в себе русский мир.

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