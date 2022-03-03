Как сообщили в Укрзализныце, подвижной состав предоставит чешский перевозчик. Поезд будет делать остановки по территории Словакии и Чехии.

Важно Эвакуационные поезда из Украины: Укрзалізниця опубликовала огромное расписание на 3 марта

Рейс следует через Кошице, Остраву и Прагу. Посадка на поезд осуществляется при наличии загранпаспорта.

Отправление с вокзала в Чопе намечено на 16:40 3 марта. Однако таможенный контроль следует пройти до 15:30.

Приоритет отдают женщинам и детям. Заметим, что проезд бесплатный.

Как добраться до Чопа

Добраться до Чопа можно из Львова: поезд №7617/7618. Поезд в 00:40 будет отправляться из Львова.

Также из Львова в Чоп курсирует поезд № 7619/7620 в 05:27.

Кроме того, со станции "Чоп" в Захон (Венгрия) продолжает курсировать ежедневно 9 поездов венгерского формирования.

Другие эвакуационные рейсы

В Укрзализныце напомнили, что с железнодорожной станции "Чоп" каждые три часа отправляются регулярные поезда Чоп – Захонь в Венгрии. На железнодорожных вокзалах организовали питание и медицинскую помощь.

Посадка производится при наличии билета и паспорта.