Як повідомили в Укрзалізниці, рухомий склад надасть чеський перевізник. Поїзд робитиме зупинки по території Словаччини та Чехії.

Важливо Евакуаційні потяги з України: Укрзалізниця опублікувала величезний розклад на 3 березня

Рейс прямує через Кошіце, Остраву та Прагу. Посадка на поїзд здійснюється за наявності закордонного паспорта.

Відправлення з вокзалу у Чопі заплановане на 16:40 3 березня. Однак митний контроль слід пройти до 15:30.

Пріоритет надають жінкам та дітям. Зауважимо, що проїзд безкоштовний.

Як добратись до Чопа

Дістатися до Чопа можна зі Львова: поїзд №7617/7618. Потяг о 00:40 вирушатиме зі Львова.

Також зі Львова до Чопа курсує поїзд № 7619/7620 о 05:27.

Крім того, зі станції "Чоп" до Захоні (Угорщина) продовжує курсувати щодня 9 поїздів угорського формування.

Інші евакуаційні рейси

В Укрзалізниці нагадали, що зі залізничної станції "Чоп" кожні три години відправляються регулярні поїзди Чоп – Захонь, що в Угорщині. На залізничних вокзалах організували харчування та медичну допомогу.

Посадка здійснюється при наявності квитка та паспорта.

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