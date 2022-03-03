Большинство поездов будет курсировать в Польшу – в Перемышль, Хрубешов и Холм. Также есть 9 пар поездов в Венгрию. Отправятся они из Львова, Киева и станции "Чоп" на Закарпатье.

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Какие поезда будут эвакуировать украинцев

№ 7603/7604 Львов – Перемышль

Отправляется из Львова в 01:51, прибывает в Перемышль в 02:55; назад возвращается из Перемышля в 04:25, прибывает на станцию ​​"Львов" в 08:12.

№ 7605/7606 Львов – Перемышль

Отправляется из Львова в 04:40, прибывает в Перемышль в 05:45; назад возвращается из Перемышля в 07:15, прибытие на станцию ​​"Львов" – в 10:35.

№ 950/949 Львов – Хрубешов,

Отправляется из Львова 06:25, прибывает в Хрубешов в 10.10.

№ 35/36 Львов – Перемышль

Отправляется из Львова в 07:10, прибывает в Перемышль в 09:07; назад отправляется из Перемышля в 18:59, прибывает во Львов в 22:40.

№ 7607/7608 Львов – Перемышль

Отправляется из Львова в 08:40, прибытие в Перемышль – 09:45; обратная отправка из Перемышля – в 11:25, а прибывает во Львов в 14:46.

№ 7609/7610 Львов – Перемышль

Отправляется из Львова в 11:38, прибывает в Перемышль в 12:43; назад трогается из Перемышля в 14:13, прибытие во Львов – в 17:35.

№ 7614/7615 Львов – Холм

Отправляется из Львова в 14:00, прибывает на станцию ​​"Холм" в 20.30.

№ 7616/7617 Холм – Львов

Отправляется из Холма в 21:30, прибывает во Львов в 05:10.

№ 7611/7612 Львов – Перемышль

Отправляется из Львова в 14:26, прибывает в Перемышль в 15:31; назад отправляется из Перемышля в 17:00, прибывает на станцию ​​"Львов" в 20:22.

№ 7613/7614 Львов – Перемышль

Отправление из Львова – в 17:13, прибытие в Перемышль – в 18:18; назад отправляется из Перемышля в 19:54 и прибывает во Львов в 23:20.

№ 7615/7616 Львов – Перемышль

Отправляется из Львова в 19:55, прибытие в Перемышль – в 21:13; в обратную сторону из Перемышля трогается в 22:53 и возвращается во Львов в 02:14.

№ 7618/7619 Львов – Холм

Отправляется из Львова в 20:45, прибытие в Холм – в 03:25.

№ 7620/7621 Холм – Львов

Отправление со станции "Холм" – в 04:25, прибытие во Львов – в 11:40.

№ 67/68 Киев – Варшава с группой зарезервированных для детей с инвалидностью вагонов Киев – Холм

Отправляется из Киева в 19:13.

Кроме того, со станции "Чоп" в венгерский Захонь будут курсировать 9 пар поездов венгерского формирования.

Обратите внимание! График всех поездов может варьироваться в зависимости от оперативной ситуации. По состоянию на 3 марта эвакуационными рейсами "Укрзализныци" перевезено более 850 тысяч украинцев.

Также Укрзализныця организовала эвакуационные рейсы двух электричек из Харькова во львовском направлении с пересадкой в ​​Хмельницком. В то же время, эвакуационные электрички будут осуществлять регулярное движение от Житомира до Львова с пересадкой в ​​Бердичеве.

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