Чехия – Украина: когда и где смотреть второй матч "сине-желтых" в Лиге наций-2024/2025

Сборная Украины по футболу 10 сентября сыграет матч второго тура Лиги наций-2024/2025. Соперником команды Сергея Реброва станет Чехия.

Игра состоится в Праге на стадионе "Eden Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени, пишет 24 Канал.

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Кто покажет поединок Чехия – Украина

В заявку сборной Украины на этот поединок вернулся Михаил Мудрик, который пропускал матч против Албании (1:2) из-за повреждения. При этом команде точно не поможет Сергей Сидорчук.

Болельщики смогут посмотреть игру Чехия – Украина в прямом эфире на медиасервисе Megogo на канале "MEGOGO Футбол Первый". Она доступна по подпискам “Максимальная”, “Спорт”и “Оптимальная”.

Также этот поединок покажут на местных телеканалах Суспільного. Его можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV, кроме OTT-платформ.

К слову. Это будет шестая очная встреча между Чехией и Украиной. Сейчас минимальное преимущество на стороне нашей национальной команды – две победы и столько же ничьих при одном поражении (общий баланс голов отрицательный – 4:6).

Напомним, что после матча с Чехией "сине-желтые" свои следующие поединки проведут в октябре – 11.10 против Грузии и 14.10 снова с чехами.