Соответствующее заявление обнародовал спикер правительства Чехии Вацлав Смолка. О дополнительной помощи он рассказал в начале 19 дня войны, которую Россия начала против Украины.

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Чехия окажет Украине помощь

Чехия планирует предоставить Украине военную помощь на сумму не менее 31,5 миллиона долларов.

Смолка отказался уточнить детали пакета помощи, но сказал, что время доставки зависит от того, когда его правительство сможет получить "нужные материалы",

– говорится в сообщении.

Ранее Чехия уже обещала и оказывала помощь Украине.

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