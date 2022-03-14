Відповідну заяву оприлюднив речник уряду Чехії Вацлав Смолка. Про додаткову допомогу він розповів на початку 19 дня війни, яку Росія почала проти України.

Важливо Австралія ввела санкції проти 33 впливових росіян: хто потрапив до списку

Чехія надасть Україні допомогу

Чехія планує надати Україні військову допомогу на суму щонайменше 31,5 мільйона доларів.

Смолка відмовився уточнити деталі пакету допомоги, але сказав, що час доставки залежить від того, коли його уряд зможе отримати "потрібні матеріали",

– мовиться у повідомленні.

Раніше Чехія вже обіцяла та надавала допомогу Україні.

У Польщі на кордоні блокують поставки вантажів до Росії та Білорусі – дивіться відео