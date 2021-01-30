Правительство Чехии решило запретить для иностранцев все путешествия, не входящие в перечень необходимых. Запрет касается всех стран, из каких бы путешественники не ехали.

Источник: твиттер МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии сообщило о запрете в твиттере 29 января. А в силу он вступает уже с полночи 30 числа.

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Чехия закрывает границы: что известно

Пересечь границу с Чехией с территории другого государства с полночи 30 января будет невозможно, если цель поездки не относится к необходимым.

​Если человек едет на работу или посетить семью – он ​​все еще сможет заехать в Чехию.

Правительство страны приняло такое решение из-за нестабильной ситуации с COVID-19 в Чехии и распространения в Европе нового штамма коронавируса из Великобритании.

В этот же день еще несколько стран ввели новые коронавирусные ограничения для путешественников:

Власти Франции, как сообщили в Интерфакс-Украина, заявили, что из тех же соображений закрывает границы для всех, кто прибывает из-за пределов Евросоюза. Это ограничение начнет работать с воскресенья, 31 января.

В The Guardian написали, что Канада будет требовать отрицательный тест на коронавирус, сданный уже на территории страны. 3 – 4 дня после теста в ожидании результата надо будет просидеть дома или в отеле – все за деньги самого человека.

Германия также закроет небо для 5 стран из-за мутации коронавируса. Ограничения вступят в силу 30 января, как отметили в Der Spiegel , и будут действовать до 17 февраля.