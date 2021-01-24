Развлекательные заведения, включая бары и рестораны, в Чехии закрыты с октября 2020. Бизнес говорит, что уже не выдерживает, поэтому открывается, несмотря ни на какие запреты.

В Чехии несмотря на запрет предприниматели открыли рестораны

Предприниматели открыли сотни баров и ресторанов в Чехии, хотя карантинными ограничениями это запрещено. Организатором акции, пишет DW , стала инициатива Chcipl pes ("мертвый пес").

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В названии инициативы есть слово pes для намека на несогласие с политикой правительства, который ввел систему электронного слежения PES. Протестующие считают, что такой путь откровенно ошибочный, а значит – министры должны уйти в отставку.

Развлекательные заведения, включая бары и рестораны, в Чехии закрыты с октября 2020 (за исключением периода Рождественских праздников). Бизнес говорит, что уже не выдерживает, поэтому и открывается, несмотря ни на какие запреты.

Вот и в субботу, 23 января, сотни заведений по стране открылись для посетителей. Нарушителям карантина по чешскому законодательству грозит штраф, его максимальный размер – 20 тысяч крон (26 тысяч гривен в эквиваленте).

Протест 23 января в Чехии – далеко не первый

Только в 2021 году в Чехии уже дважды происходили масштабные протесты против карантина и локдауна:

3 января люди вышли на улицы в чешских городах, а в столице принесли в дом премьер-министра Андрея Бабиша гроб.

10 января тысячи людей снова вышли на протесты. В Праге перед митингующими выступил бывший президент Вацлав Клаус.