В Чехии протестовали против локдауна: на митинге выступил экс-президент Клаус – фото, видео
В Праге тысячи людей вышли на улицы 10 января, чтобы выразить протест против усиления карантина из-за коронавируса. Перед митингующими выступил и бывший президент Вацлав Клаус.
Протест в Праге 10 января: как все было
На акции присутствовали примерно 2 тысячи местных жителей. Часть из них не имела масок и нарушала правила социальной дистанции. Об этом сообщает Irozhlas.
Ранее В Чехии протестующие принесли гроб к дому премьера
Некоторые протестующие держали плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор", "Мы не овцы", "В понедельник в школу".
Среди организаторов протеста – владельцы ресторанного бизнеса и фитнес-тренеры. Кроме того, на митинге с речью выступил и бывший президент Чехии Вацлав Клаус.
По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что экономика еще больше пострадает. Активисты отмечали, что локдаун будет иметь негативные последствия и для психического здоровья людей.
В Праге люди протестовали против усиления карантина: Фото Irozhlas, твиттер Vojtěch Tomášek
Акция протеста против локдауна в Праге: смотрите видео
Коронавирус и карантин в Чехии: что известно
- По состоянию на 11 января коронавирус подтвердили в 831 165 местных жителей. С начала эпидемии в стране умерли 13 115 человек, выздороветь удалось – 657 504.
- Правительство Чехии усилило карантин в стране с 27 декабря. В частности, закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек. В продуктовых магазинах разрешили продавать только жизненно необходимые товары.
- Школы открылись 4 января только для учеников первого и второго классов. Детские сады продолжают работать.
- Кроме того, в Чехии продлили чрезвычайную ситуацию до 22 января.
Поделиться новостью