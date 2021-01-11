В Праге тысячи людей вышли на улицы 10 января, чтобы выразить протест против усиления карантина из-за коронавируса. Перед митингующими выступил и бывший президент Вацлав Клаус.

Протест в Праге 10 января: как все было

На акции присутствовали примерно 2 тысячи местных жителей. Часть из них не имела масок и нарушала правила социальной дистанции. Об этом сообщает Irozhlas.

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Некоторые протестующие держали плакаты с надписями: "Остановите коронавирусный террор", "Мы не овцы", "В понедельник в школу".

Среди организаторов протеста – владельцы ресторанного бизнеса и фитнес-тренеры. Кроме того, на митинге с речью выступил и бывший президент Чехии Вацлав Клаус.

По словам демонстрантов, закрытие ресторанов, магазинов и школ приведет к тому, что экономика еще больше пострадает. Активисты отмечали, что локдаун будет иметь негативные последствия и для психического здоровья людей.

В Праге люди протестовали против усиления карантина: Фото Irozhlas, твиттер Vojtěch Tomášek

Акция протеста против локдауна в Праге: смотрите видео​

Na Staroměstském náměstí v Praze se schází účastníci ohlášeného shromáždění. Na místě je v tuto chvíli přibližně 400 osob. Policisté přítomné upozorňují na povinnost dodržovat vládní nařízení. Na průběh shromáždění dohlíží několik stovek policistů a strážníků. #policiepha pic.twitter.com/U8ORFv1hl2 — Policie ČR (@PolicieCZ) January 10, 2021

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