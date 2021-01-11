У Празі тисячі людей вийшли на вулиці 10 січня, аби висловити протест проти посилення карантину через коронавірус. Перед мітингувальниками виступив і колишній президент Вацлав Клаус.

Протест у Празі 10 січня: як все було

На акції були присутні приблизно 2 тисячі місцевих жителів. Частина з них не мала масок та порушувала правила соціальної дистанції. Про це повідомляє Irozhlas.

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Деякі протестувальники мали плакати з написами: "Зупиніть коронавірусний терор", "Ми не вівці", "У понеділок до школи".

Серед організаторів протесту – власники ресторанного бізнесу і фітнес-тренери. Крім того, на мітингу з промовою виступив і колишній президент Чехії Вацлав Клаус.

За словами демонстрантів, закриття ресторанів, магазинів і шкіл призведе до того, що економіка ще більше постраждає. Активісти наголошували, що локдаун матиме негативні наслідки і для психічного здоров'я людей.

У Празі люди протестували проти посилення карантину: Фото Irozhlas, твіттер Vojtěch Tomášek

Акція протесту проти локдауну у Празі: дивіться відео

Na Staroměstském náměstí v Praze se schází účastníci ohlášeného shromáždění. Na místě je v tuto chvíli přibližně 400 osob. Policisté přítomné upozorňují na povinnost dodržovat vládní nařízení. Na průběh shromáždění dohlíží několik stovek policistů a strážníků. #policiepha pic.twitter.com/U8ORFv1hl2 — Policie ČR (@PolicieCZ) January 10, 2021

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