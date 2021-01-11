У Чехії протестували проти локдауну: на мітингу виступив експрезидент Клаус – фото, відео
У Празі тисячі людей вийшли на вулиці 10 січня, аби висловити протест проти посилення карантину через коронавірус. Перед мітингувальниками виступив і колишній президент Вацлав Клаус.
Протест у Празі 10 січня: як все було
На акції були присутні приблизно 2 тисячі місцевих жителів. Частина з них не мала масок та порушувала правила соціальної дистанції. Про це повідомляє Irozhlas.
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Деякі протестувальники мали плакати з написами: "Зупиніть коронавірусний терор", "Ми не вівці", "У понеділок до школи".
Серед організаторів протесту – власники ресторанного бізнесу і фітнес-тренери. Крім того, на мітингу з промовою виступив і колишній президент Чехії Вацлав Клаус.
За словами демонстрантів, закриття ресторанів, магазинів і шкіл призведе до того, що економіка ще більше постраждає. Активісти наголошували, що локдаун матиме негативні наслідки і для психічного здоров'я людей.
У Празі люди протестували проти посилення карантину: Фото Irozhlas, твіттер Vojtěch Tomášek
Акція протесту проти локдауну у Празі: дивіться відео
Коронавірус та карантин у Чехії: що відомо
- Станом на 11 січня коронавірус підтвердили у 831 165 місцевих жителів. Від початку епідемії у країні померли 13 115 людей, одужати вдалося – 657 504.
- Уряд Чехії посилив карантин у країні з 27 грудня. Зокрема, закриті всі магазини, окрім продуктових і аптек. У продуктових магазинах дозволили продавати тільки життєво необхідні товари.
- Школи відкрилися 4 січня тільки для учнів першого і другого класів. Дитячі садочки продовжують працювати.
- Крім того, в Чехії продовжили надзвичайну ситуацію до 22 січня.
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