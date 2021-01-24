У Чехії відкрили сотні барів та ресторанів – як протест проти локдауну
Розважальні заклади, включно з барами та ресторанами, у Чехії закриті з жовтня 2020. Бізнес каже, що вже не витримує, тому й відкривається попри будь-які заборони.
У Чехії попри заборону підприємці відкрили ресторани
Підприємці відкрили сотні барів та ресторанів у Чехії, хоча карантинними обмеженнями це заборонено. Організатором акції, пише DW, стала ініціатива Chcipl pes ("мертвий пес").
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У назві ініціативи є слово pes задля натяку на незгоду з політикою уряду, який запровадив систему електронного стеження PES. Протестувальники вважають, що такий шлях відверто хибний, а отже – міністри повинні піти у відставку.
Розважальні заклади, включно з барами та ресторанами, у Чехії закриті з жовтня 2020 року (за винятком періоду Різдвяних свят). Бізнес каже, що вже не витримує, тому й відкривається попри будь-які заборони.
Ось і в суботу, 23 січня, сотні закладів по країні відкрилися для відвідувачів. Порушникам карантину за чеським законодавством загрожує штраф, його максимальний розмір – 20 тисяч крон (26 тисяч гривень в еквіваленті).
Протест 23 січня у Чехії – далеко не перший
Тільки у 2021 році у Чехії вже двічі відбувалися масштабні протести проти карантину та локдауну:
- 3 січня люди вийшли на вулиці у чеських містах, а в столиці принесли до будинку прем'єр-міністра Андрія Бабіша труну.
- 10 січня тисячі людей знову вийшли на протести. У Празі перед мітингувальниками виступив колишній президент Вацлав Клаус.
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