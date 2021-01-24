Розважальні заклади, включно з барами та ресторанами, у Чехії закриті з жовтня 2020. Бізнес каже, що вже не витримує, тому й відкривається попри будь-які заборони.

У Чехії попри заборону підприємці відкрили ресторани

Підприємці відкрили сотні барів та ресторанів у Чехії, хоча карантинними обмеженнями це заборонено. Організатором акції, пише DW, стала ініціатива Chcipl pes ("мертвий пес").

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У назві ініціативи є слово pes задля натяку на незгоду з політикою уряду, який запровадив систему електронного стеження PES. Протестувальники вважають, що такий шлях відверто хибний, а отже – міністри повинні піти у відставку.

Розважальні заклади, включно з барами та ресторанами, у Чехії закриті з жовтня 2020 року (за винятком періоду Різдвяних свят). Бізнес каже, що вже не витримує, тому й відкривається попри будь-які заборони.

Ось і в суботу, 23 січня, сотні закладів по країні відкрилися для відвідувачів. Порушникам карантину за чеським законодавством загрожує штраф, його максимальний розмір – 20 тисяч крон (26 тисяч гривень в еквіваленті).

Протест 23 січня у Чехії – далеко не перший

Тільки у 2021 році у Чехії вже двічі відбувалися масштабні протести проти карантину та локдауну:

3 січня люди вийшли на вулиці у чеських містах, а в столиці принесли до будинку прем'єр-міністра Андрія Бабіша труну.

10 січня тисячі людей знову вийшли на протести. У Празі перед мітингувальниками виступив колишній президент Вацлав Клаус.

Ситуація з коронавірусом у Чехії станом на січень 2021 року така: понад 930 тисяч інфікованих за період пандемії, 15 тисяч померлих, і приблизно по 8 тисяч нових хворих щодня.