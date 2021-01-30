Уряд Чехії вирішив заборонити для іноземців усі подорожі, які не належать до переліку необхідних. Заборона стосується всіх країн, з якої б мандрівники не їхали.

Джерело: твіттер МЗС Чехії

Міністерство закордонних справ Чехії повідомило про заборону у твіттері 29 січня. А чинності вона набуває вже з півночі 30 числа.

Нагадаємо У Чехії відкрили сотні барів та ресторанів – як протест проти локдауну

Чехія закриває кордони: що відомо

Перетнути кордон з Чехією з території іншої держави з півночі 30 січня буде неможливо, якщо мета поїздки не належить до необхідних. Якщо людина їде на роботу або відвідати родину – вона все ще зможе заїхати до Чехії.

Уряд країни ухвалив таке рішення через нестабільну ситуацію з COVID-19 у Чехії та поширення у Європі нового штаму коронавірусу з Великої Британії.

Цього ж дня ще декілька країн запровадили нові коронавірусні обмеження для мандрівників:

Влада Франції, як повідомили в Інтерфакс-Україна, заявила, що з тих же міркувань закриває кордони для всіх, хто прибуває з-за меж Євросоюзу. Це обмеження почне працювати з неділі, 31 січня.

У The Guardian написали, що Канада буде вимагати негативний тест на коронавірус, зданий вже на території країни. 3 – 4 дні після тесту в очікуванні результату треба буде просидіти вдома або в готелі – все за гроші самої людини.

Німеччина також закриє небо для 5 країн через мутації коронавірусу. Обмеження набудуть чинності 30 січня, як зазначили у Der Spiegel, та діятимуть до 17 лютого.

Варто знати Що буде з подорожами у 2021 році: прогнози від авторитетних іноземних ЗМІ