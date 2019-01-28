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      Чехия хочет внести изменения относительно трудоустройства украинцев

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      Чехия хочет внести изменения относительно трудоустройства украинцев
      Чехия хочет внести изменения относительно трудоустройства украинцев / Фото из открытых источников

      Правительство Чехии решило пересмотреть вопрос об увеличении приглашений для украинцев, поскольку страна имеет высокий спрос на квалифицированных работников на рынке труда.

      Эта программа функционирует еще с 2016 года, рассказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в интервью "Укринформу".

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      По его словам, ежегодная мощность украинцев – 21 тысяча человек. "Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч человек ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", – сказал Петршичек.

      Он считает, что программа является уникальной и чрезвычайно успешной, поскольку позволит украинцам подавать заявки на получение вида на жительство в связи с трудоустройством. Томаш Петршичек отметил, что новые изменения откроют возможность для украинских работников, которые являются квалифицированными и трудолюбивыми, приобрести опыт работы в разных компаниях Чехии.

      А насчет сотрудничества, то в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 15%. Некоторые инвесторы открывают для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого они решили уйти,
      – добавил министр иностранных дел Чешской Республики.

      В общем, Петршичек ожидает, что присутствие чешского бизнеса в Украине будет более значительным в последующие годы.

      Теги: Новости Украины Заробитчане Чехия Рынок труда Новости политики
      Источник: 24 Канал
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