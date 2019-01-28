Чехия хочет внести изменения относительно трудоустройства украинцев
Правительство Чехии решило пересмотреть вопрос об увеличении приглашений для украинцев, поскольку страна имеет высокий спрос на квалифицированных работников на рынке труда.
Эта программа функционирует еще с 2016 года, рассказал министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек в интервью "Укринформу".
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По его словам, ежегодная мощность украинцев – 21 тысяча человек. "Правительство Чехии рассматривает возможность расширения квоты до 40 тысяч человек ежегодно, однако окончательное решение еще не принято", – сказал Петршичек.
Он считает, что программа является уникальной и чрезвычайно успешной, поскольку позволит украинцам подавать заявки на получение вида на жительство в связи с трудоустройством. Томаш Петршичек отметил, что новые изменения откроют возможность для украинских работников, которые являются квалифицированными и трудолюбивыми, приобрести опыт работы в разных компаниях Чехии.
А насчет сотрудничества, то в прошлом году двусторонний товарооборот увеличился более чем на 15%. Некоторые инвесторы открывают для себя украинский рынок как альтернативу российскому, с которого они решили уйти,
– добавил министр иностранных дел Чешской Республики.
В общем, Петршичек ожидает, что присутствие чешского бизнеса в Украине будет более значительным в последующие годы.