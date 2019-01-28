В Чехии назвали условие снятия "крымских" санкций ЕС с России

Санкции Евросоюза, введенные против России за ее агрессию в Украине, будут действовать, пока Кремль не вернет незаконно аннексированный Крым и не прекратит боевые действия на Донбассе, где гибнут люди.

Глава МИД Чехии Томаш Петршичек в своей колонке для "Европейской правды" подчеркнул, что война на Востоке страны является "жестокой данью" за мечту украинцев быть частью ЕС.

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Мы знаем, какое значение для Украины имеет сохранение санкций Европейского союза против России. Поэтому я бы хотел подчеркнуть, что их ограничение или отмену Чешская Республика считает возможным лишь в том случае, если исчезнут причины, которые обусловили их наложение,

– заявил дипломат.

Снятие этих ограничений с РФ будет возможным лишь тогда, "когда будет восстановлен украинский суверенитет на востоке страны и полуострове".

Министр подчеркнул, что Чехия не смирится с тем, что на Донбассе каждый день умирают люди, и на оккупированных территориях безосновательно страдает гражданское население. Поэтому Чехия будет продолжать помогать украинцам, в частности, предлагает оздоровительные поездки для пострадавших детей.

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Когда были введены санкции ЕС против России? Впервые Евросоюз ввел санкции против Кремля в 2014 году за агрессию в Крыму и на Донбассе. С того времени ограничения постоянно продолжались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

13 декабря ЕС продлил экономические санкции против России. Президент Европейского совета Дональд Туск аргументировал такое решение тем, в ЕС не увидели прогресса по минским договоренностям.

Кто попал в список санкций ЕС? Более 200 граждан РФ и организаций, которые занимаются различной деятельностью в оккупированном Крыму и в так называемых непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР", попали под ограничения Евросоюза.

Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт); запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничение доступа РФ к стратегических технологий и услуг в области нефтедобычи.

Сколько потеряла РФ из-за санкций? Накопленные потери от санкций против Москвы составляют до 5% ВВП РФ, а это примерно 50 миллиардов долларов.