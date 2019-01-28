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      У Чехії назвали умову зняття "кримських" санкцій ЄС з Росії

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      Санкції ЄС проти РФ будуть діяти, поки вона не поверне Україні Крим та окупований Донбас
      Санкції ЄС проти РФ будуть діяти, поки вона не поверне Україні Крим та окупований Донбас / Фото з відкритих джерел

      Санкції Євросоюзу введені проти Росії за її агресію в Україні будуть діяти, поки Кремль не поверне незаконно анексований Крим та припинить бойові дії на Донбасі, де гинуть люди.

      Голова МЗС Чехії Томаш Петршичек у своїй колонці для "Європейської правди" наголосив, що війна на Сході країни є "жорстокою даниною" за мрію українців бути частинкою ЄС.

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      Ми знаємо, яке значення для України має збереження санкцій Європейського Союзу проти Росії. Тому я б хотів наголосити, що їх обмеження чи скасування Чеська Республіка вважає можливим лише у тому випадку, якщо зникнуть причини, які зумовили їх накладення,
      – заявив дипломат.

      Зняття цих обмежень з РФ буде можливим лише тоді, "коли буде відновлено український суверенітет на сході країни та Кримському півострові".

      Міністр наголосив, що Чехія не змириться з тим, що на Донбасі кожного дня помирають люди, і на окупованих територіях безпідставно страждає цивільне населення. Тому Чехія буде продовжувати допомагати українцям, зокрема, пропонує оздоровчі поїздки для потерпілих дітей.

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      Коли були введені санкції ЄС проти Росії? Вперше Євросоюз ввів санкції проти Кремля у 2014 році через агресію в Криму і на Донбасі. З того часу, обмеження постійно продовжувалися через небажання Москви почати деескалацію ситуації.

      13 грудня ЄС продовжив економічні санкції проти Росії. Президент Європейської ради Дональд Туск аргументував таке рішення тим, у ЄС не побачили прогресу по мінських домовленостях. 

      Хто потрапив у список санкцій ЄС? Понад 200 громадян РФ і організацій, що займаються різною діяльністю в окупованому Криму і в так званих невизнаних республіках "ДНР" та "ЛНР" потрапили під обмеження Євросоюзу.

      Економічні санкції ЄС включають: обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських державних банків та їх дочірніх структур, а також для трьох великих російських енергетичних компаній і трьох оборонних компаній; заборона на торгівлю зброєю (імпорт і експорт); заборона на поставки в Росію товарів подвійного призначення для потреб ЗС РФ; обмеження доступу РФ до стратегічних технологій та послуг в області нафтовидобутку.

      Скільки втратила РФ через санкції? Накопичені втрати від санкцій проти Москви становлять до 5% ВВП РФ, а це приблизно 50 мільярдів доларів.

      Теги: Україна – Росія Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Новини України Новини політики Війна на Донбасі Санкції Чехія Євросоюз
      Джерело: 24 Канал
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