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      Чехія хоче внести зміни щодо працевлаштування українців

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      Чехія хоче внести зміни щодо працевлаштування українців
      Чехія хоче внести зміни щодо працевлаштування українців / Фото з відкритих джерел

      Уряд Чехії вирішив переглянути питання щодо збільшення запрошень для українців, оскільки країна має високий попит на кваліфікованих працівників на ринку праці.

      Ця програма функціонує ще з 2016 року, розповів міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршичек у інтерв‘ю "Укрінформу".

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      За його словами, щорічна потужність українців – 21 тисяча осіб. "Уряд Чехії розглядає можливість розширення квоти до 40 тисяч осіб щорічно, однак остаточне рішення ще не прийнято", – сказав Петршичек.

      Він вважає, що програма є унікальною та надзвичайно успішною, оскільки дасть змогу українцям подавати заявки на отримання дозволу на проживання у зв’язку з працевлаштуванням. Томаш Петршичек наголосив, що нові зміни відкриють можливість для українських працівників, які є кваліфікованими та працелюбними, набути досвіду роботи в різних компаніях Чехії.

      А щодо співпраці, то минулого року двосторонній товарообіг збільшився більш ніж на 15%. Деякі інвестори відкривають для себе український ринок як альтернативу російському, з якого вони вирішили піти,
      – додав міністр закордонних справ Чеської Республіки.

      Загалом, Петршичек очікує, що присутність чеського бізнесу в Україні буде більш значною у наступні роки.

      Теги: Новини політики Новини України Заробітчани Чехія Ринок праці
      Джерело: 24 Канал
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