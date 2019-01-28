Чехія хоче внести зміни щодо працевлаштування українців
Уряд Чехії вирішив переглянути питання щодо збільшення запрошень для українців, оскільки країна має високий попит на кваліфікованих працівників на ринку праці.
Ця програма функціонує ще з 2016 року, розповів міністр закордонних справ Чеської Республіки Томаш Петршичек у інтерв‘ю "Укрінформу".
Читайте також: У Чехії назвали умову зняття "кримських" санкцій ЄС з Росії
За його словами, щорічна потужність українців – 21 тисяча осіб. "Уряд Чехії розглядає можливість розширення квоти до 40 тисяч осіб щорічно, однак остаточне рішення ще не прийнято", – сказав Петршичек.
Він вважає, що програма є унікальною та надзвичайно успішною, оскільки дасть змогу українцям подавати заявки на отримання дозволу на проживання у зв’язку з працевлаштуванням. Томаш Петршичек наголосив, що нові зміни відкриють можливість для українських працівників, які є кваліфікованими та працелюбними, набути досвіду роботи в різних компаніях Чехії.
А щодо співпраці, то минулого року двосторонній товарообіг збільшився більш ніж на 15%. Деякі інвестори відкривають для себе український ринок як альтернативу російському, з якого вони вирішили піти,
– додав міністр закордонних справ Чеської Республіки.
Загалом, Петршичек очікує, що присутність чеського бізнесу в Україні буде більш значною у наступні роки.