10:56
29 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Теория Жириновского про коронавирус. Россиян отговаривают от доллара
      Вєсті Кремля
      21:45, 28 января
      Вести.UA: безработный Ляшко и бешеные заработки. Дорогущая покупка Ахметова
      Вєсті.UA
      21:23, 28 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости мира
      КОРОНАВИРУС 2020 ПАСЕ СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Чехия пострадала от мощного урагана: аномальные молнии и поваленные деревья – фото

      82 Читати новину українською
      Ураган в Чехии / novinky.cz

      В Чехии ураганный ветер обесточил не менее 15 тысяч домохозяйств, повредил автомобили и повалил десятки деревьев и электроопор.

      Первые молнии и ураганный ветер были зафиксированы в регионе Хеб на границе с Германией и впоследствии добрались до Праги. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

      Смотрите также: Испанию накрыли снегопады, ливни и шторм Глория: погибли 9 человек – фото, видео

      Метеорологи отмечают, что молнии в январе не являются обычным делом для Чехии, но такое иногда случается на пересечениях холодных фронтов. В частности, подобный феномен был зафиксирован 3 февраля 2019 года и 22 декабря 2018 года.

      Самая сложная ситуация в Кладно, Беруни и на западе Праги. Во многих местах деревья падали на провода линий электропередач, произошло 14 аварий на высоковольтных линиях.

      Смотрите фото из Праги, где ураганный ветер повалил деревья / novinky.cz

      Регион Хеб расположен вблизи границы с Германией

       

      Сколько людей заболело вирусом из Китая и в каких странах: онлайн-карта
      сегодня
      42048
      Автор: Северин Трач
      Теги: Стихийный бедствия Чехия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 10:05 День памяти героев Крут: история боя и судьбы участников
      Ігор Саджениця 5932
      сегодня , 08:40 Полный крах кремлевских мечтаний: что показал опрос с Беларуси по объединению
      СерпомПо 265
      сегодня , 08:20 Коронавирус из Китая: как новая эпидемия "поразила" мировую экономику
      Ярослав Голобородько 1994
      сегодня , 06:50 Третья мировая или новая страшилка: эксперт взвесил риски применения ядерного оружия
      Анатолій Максимов 5139
      28 января , 22:30 Зв'язок Парнаса з Аваковим та Насіровим: нові докази в справі про імпічмент Трампа
      Сергій Лещенко 274
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук