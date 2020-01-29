Чехия пострадала от мощного урагана: аномальные молнии и поваленные деревья – фото

В Чехии ураганный ветер обесточил не менее 15 тысяч домохозяйств, повредил автомобили и повалил десятки деревьев и электроопор.

Первые молнии и ураганный ветер были зафиксированы в регионе Хеб на границе с Германией и впоследствии добрались до Праги. Об этом сообщает чешское издание Novinky.

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Метеорологи отмечают, что молнии в январе не являются обычным делом для Чехии, но такое иногда случается на пересечениях холодных фронтов. В частности, подобный феномен был зафиксирован 3 февраля 2019 года и 22 декабря 2018 года.

Самая сложная ситуация в Кладно, Беруни и на западе Праги. Во многих местах деревья падали на провода линий электропередач, произошло 14 аварий на высоковольтных линиях.

Смотрите фото из Праги, где ураганный ветер повалил деревья / novinky.cz

Регион Хеб расположен вблизи границы с Германией