Чехія постраждала від потужного урагану: аномальні блискавки і повалені дерева – фото

У Чехії ураганний вітер знеструмив щонайменше 15 тисяч домогосподарств, пошкодив автомобілі і повалив десятки дерев та електроопор.

Перші блискавки та ураганний вітер були зафіксовані у регіоні Хеб на кордоні з Німеччиною і згодом дісталися Праги. Про це повідомляє чеське видання Novinky.

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Метеорологи відзначають, що блискавки у січні не є звичною справою для Чехії, але таке інколи трапляється на перетинах холодних фронтів. Зокрема, подібний феномен був зафіксований 3 лютого 2019 року та 22 грудня 2018 року.

Найскладніша ситуація у Кладно, Беруні та на заході Праги. У багатьох місцях дерева падали на дроти ліній електропередач, сталося 14 аварій на високовольтних лініях.

Дивіться фото із Праги, де ураганний вітер повалив дерева / novinky.cz