Чехия предлагает ЕС снять санкции против России: известна причина

На заседании Европейского совета Чехия должна быть инициатором обсуждения снятия санкций Евросоюза с России, ведь они "не являются полезными".

Об этом заявил президент Чешской республики Милош Земан, передает SeznamZpravy.

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Он поддержал премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, который выразил недовольство антироссийскими санкциями.

Эти наказания не являются полезными для обеих сторон. Я рад, что премьер-министр публично заявил об их неэффективности,

– сказал чешский лидер.

Земан предложил Европейскому совету начать обсуждение их целесообразности. По его словам, Чешская Республика должна активно работать над этим вопросом.

"Новое правительство в Италии выступает против санкций, а Австрия после визита Путина заявляет о том же", – отметил глава государства.

Напомним, глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил, что Чешская Республика не будет принимать беженцев, которые прибывают через Средиземное море, потому что принимает людей с Украины.