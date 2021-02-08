На днях в Чехии и Словакии выпал цветной снег. Метеорологи связывают это с тем, что розовая пыль из Сахары достигла территории стран в воздушном потоке.

Необычное природное явление привело к тому, что снег почти по всей территории Чехии и Словакии окрасился в розовый и оранжевый цвета.

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Почему в этих странах выпал цветной снег

Метеоролог Дагмар Гонсова отметила, что над Сахарой в результате ветров в воздух попало большое количество частиц пыли.

Она (пыль – 24 канал) благодаря южному воздушному потоку достигла старого континента. Частицы пыли в воздухе обмыли осадки, и на снегу их хорошо видно,

– объяснила Гонсова.

Особенно красивыми с цветным снежным покрытием выглядят лыжные трассы и зимние санатории в горах.

Обратите внимание! Таким снегом на днях засыпало и другие страны Европы: Францию, Швейцарию, испанские Пиренеи, австрийский Тироль.



В Чехии и Словакии выпал цветной снег / Фото Plzensky Denik



Особенно интересно смотрятся лыжные трассы / Фото Plzensky Denik