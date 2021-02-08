Чехію й Словаччину вкрив кольоровий сніг: яка причина унікального явища – фото
Днями в Чехії та Словаччині випав кольоровий сніг. Метеорологи пов'язують це з тим, що рожевий пил із Сахари досяг теренів країн у повітряному потоці.
Джерело:Plzensky Denik
Незвичне природне явище привело до того, що сніг майже по всій території Чехії й Словаччини забарвився в рожевий і помаранчевий кольори.
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Чому у цих країнах випав кольоровий сніг
Метеорологиня Дагмар Гонсова зазначила, що над Сахарою внаслідок вітрів у повітря потрапила велика кількість часток пилу.
Він (пил – 24 канал) завдяки південному повітряному потоку досяг старого континенту. Частки пилу в повітрі обмили опади, і на снігу їх добре видно,
– пояснила Гонсова.
Особливо красивими з кольоровим сніговим покриттям виглядають лижні траси та зимові санаторії в горах.
Особливо цікаво виглядають лижні траси / Фото Plzensky Denik
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