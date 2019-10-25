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      Чей Крым: Мисс Украина дала неоднозначный ответ – видео

      35 Читати новину українською
      Маргарита Паша
      Маргарита Паша / People In

      Похоже, в Украине вокруг принадлежности Крыма вспыхнул новый скандал. А попала в него уроженка Харькова Маргарита Паша, которая получила титул Мисс Украина – 2019.

      В частности, во время празднования Дня ООН в Украине, Маргарита Паша рассказала, что ее сестра живет в Крыму, а именно в Феодосии. Также Мисс Украина – 2019 очень часто отдыхала на полуострове в детстве, передает "Радио Свобода".

      Еще одна скандальная мысль! Гвоздик о войне с Россией: Президенту нужен был занавес, чтобы грабить нашу страну

      В то же время она подчеркнула, что ей очень нравится Крым – в частности она любит Ялту и здешний курорт Форос.

      Считаю, что Крым принадлежит всем людям. Вся территория Земли принадлежит всем нам, людям. Таково мое мнение,
      – сказала Паша.

      А после она пожелала Крыму "только процветания как республике".

      Мисс Украина – 2019 Маргарита Паша неоднозначно высказалась про Крым: смотрите видео

      К слову, это уже не первый скандал с участием Маргариты Паши. Так, в конце сентября Мисс Украина-2019 отказалась давать интервью на украинском языке, что спровоцировало немалый резонанс в обществе.

      У вас нет возможности прожить свою жизнь еще раз, но какой она будет – зависит только от вас! Я имею право излагать свои мысли на языке, на котором я хочу (или закон Украины не позволяет мне думать на русском языке?),
      – прокомментировала после скандал Паша.

      Впоследствии она отредактировала свое заявление, убрав оттуда позицию об украинском языке. Кроме того, красавица заявила, что является гражданкой Украины, "любит ее многонациональность и поликультурность, никогда не ставила под сомнение ее государственность, национальную символику и государственный язык, а также, что она всегда верила в верховенство права и демократических свобод ее граждан". А все сообщения об отказе общаться на украинском или на русском языке она отрицает.

      Обратите внимание! Победительницей конкурса Мисс Украина 2019 стала Маргарита Паша: биография и фото красавицы

      какие еще скандалы возникали в украине вокруг крыма:
       
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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости LifeStyle Скандал Мисс Украина Новости Крыма Аннексия Крыма LifeStyle Новости политики
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