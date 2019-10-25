Чий Крим: Міс Україна дала неоднозначну відповідь – відео

Схоже, в Україні щодо приналежності Криму спалахнув новий скандал. А потрапила у нього уродженка Харкова Маргарита Паша, яка здобула титул Міс Україна – 2019.

Зокрема, під час святкування Дня ООН в Україні, Маргарита Паша розповіла, що її сестра живе у Криму, а саме у Феодосії. Також Міс Україна – 2019 дуже часто відпочивала на півострові у дитинстві, передає "Радіо Свобода".

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Водночас вона підкресли, що їй дуже подобається Крим – зокрема вона любить Ялту та тутешній курорт Форос.

Вважаю, що Крим належить всім людям. Вся територія Землі належить всім нам, людям. Така моя думка,

– наголосила Паша.

А опісля вона побажала Криму "лише процвітання, як республіці".

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До слова, це вже не перший скандал за участю Маргарити Паші. Так, наприкінці вересня Міс Україна - 2019 відмовилася давати інтерв’ю українською мовою, що спровокувало неабиякий розголос у суспільстві.

У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким воно буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки мовою, якою я хочу (чи закон України не дозволяє мені думати на російській мові?),

– прокоментувала опісля скандал Паша.

Згодом вона відредагувала свою заяву, прибравши звідти позицію про українську мову. Крім того, красуня заявила, що є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку та державну мову, а також, що вона завжди вірила у верховенство права та демократичних свобод її громадян". Натомість всі повідомлення про відмову спілкуватися українською або російською мовою вона заперечує.

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