22:43
25 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ющенко насолив РПЦ. МакГрегор хоче споїти Путіна
      Вєсті Кремля
      21:46, сьогодні
      Вєсті.UA: Азаров зробив пластику. Сердючка йде в політику
      Вєсті.UA
      20:16, сьогодні
      "Корупційне кубло": що відбувається на держпідприємстві з радіоактивних речовин "Ізотоп"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СТРІЛЯНИНА У ХАРКОВІ "СЛУГ НАРОДУ" ПЕРЕВІРЯТЬ НА ПОЛІГРАФІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

      Чий Крим: Міс Україна дала неоднозначну відповідь – відео

      2180 Читать новость на русском
      Маргарита Паша
      Маргарита Паша / People In

      Схоже, в Україні щодо приналежності Криму спалахнув новий скандал. А потрапила у нього уродженка Харкова Маргарита Паша, яка здобула титул Міс Україна – 2019.

      Зокрема, під час святкування Дня ООН в Україні, Маргарита Паша розповіла, що її сестра живе у Криму, а саме у Феодосії. Також Міс Україна – 2019 дуже часто відпочивала на півострові у дитинстві, передає "Радіо Свобода". 

      Ще одна скандальна думка! Гвоздик про війну з Росією: Президенту потрібна була завіса, щоб грабувати нашу країну

      Водночас вона підкресли, що їй дуже подобається Крим – зокрема вона любить Ялту та тутешній курорт Форос.

      Вважаю, що Крим належить всім людям. Вся територія Землі належить всім нам, людям. Така моя думка,
      – наголосила Паша.

      А опісля вона побажала Криму "лише процвітання, як республіці".

      Міс Україна – 2019 Маргарита Паша неоднозначно висловилася про Крим: дивіться відео 

      До слова, це вже не перший скандал за участю Маргарити Паші. Так, наприкінці вересня Міс Україна - 2019 відмовилася давати інтерв’ю українською мовою, що спровокувало неабиякий розголос у суспільстві.

      У вас немає можливості пережити своє життя ще раз, але яким воно буде – залежить тільки від вас! Я маю право викладати свої думки мовою, якою я хочу (чи закон України не дозволяє мені думати на російській мові?),
      – прокоментувала опісля скандал Паша.

      Згодом вона відредагувала свою заяву, прибравши звідти позицію про українську мову. Крім того, красуня заявила, що є громадянкою України, "любить її багатонаціональність і полікультурність, ніколи не ставила під сумнів її державність, національну символіку та державну мову, а також, що вона завжди вірила у верховенство права та демократичних свобод її громадян". Натомість всі повідомлення про відмову спілкуватися українською або російською мовою вона заперечує.

      Зверніть увагу! Переможницею конкурсу Міс Україна 2019 стала Маргарита Паша: біографія та фото красуні

      які ще скандали нещодавно виникали в україні щодо криму: 
      blog_ava
      Суд в Амстердамі арештував усі акції компанії, що будує "Турецький потік"
      сьогодні
      5034
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Анексія Криму Новини Криму Новини політики Новини України LifeStyle Міс Україна Скандал Новини LifeStyle
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      сьогодні , 22:33 Головні новини: смертельна перестрілка в Харкові, Медведчук знову літав до Москви
      Андрій Шляхтін 64
      Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      сьогодні , 21:00 Завіса: які політичні наслідки матимуть скандальні "квартальні" жарти
      Наталя Ромашова 549
      Украина захватывает Америку
      сьогодні , 20:00 Украина захватывает Америку
      Іван Яковина 992
      Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      сьогодні , 19:30 Чому Україну не захистив Будапештський меморандум, – інтерв'ю з експослом Грузії Катамадзе
      Ірина Поліщук 1452
      Що таке "Оплот": все, що варто знати про учасників стрілянини у Харкові
      сьогодні , 18:31 Що таке "Оплот": все, що варто знати про учасників стрілянини у Харкові
      Євгенія Мазур 2214
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук