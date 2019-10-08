Чей Крым: спецпредставитель ОБСЕ Сайдик отказался озвучить свою позицию относительно полуострова

Во время дискуссии на международной конференции представителя главы ОБСЕ в Украине и ТКГ Мартина Сайдика спросили о Крыме. Тот отказался комментировать ситуацию с незаконными выборами и референдумом, которые там проводили российские оккупанты.

Ситуация произошла на международном форуме в Зальцбурге. Фактически, Сайдик отказался высказывать свою позицию относительно незаконной аннексии Россией Крыма, передает "Укринформ".

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Одна из сессий международной конференции была посвящена украинскому вопросу и называлась "Украина – шансы на мирное урегулирование". Среди спикеров был Мартин Сайдик.

Во время дискуссии представителя ОБСЕ попросили прокомментировать, не было ли ошибкой проведение Россией "выборов" на оккупированных территориях Украины, вместе с "референдумом" в Крыму в 2014 году. В ответ тот заявил, что не комментирует тему Крыму.

Прошу вас понять, что я относительно темы Крыма не выражаю позицию, поскольку я являюсь специальным представителем и сфера моей ответственности – Донбасс. Поэтому я должен быть осторожным, чтобы высказываться на тему Крыма. Когда я буду на пенсии, буду, так сказать, свободным человеком, тогда я смогу уже комментировать и тему Крыма,

– отметил он.

Впоследствии Сайдик немного шире объяснил свою позицию. Он сказал, что хоть и не говорит о Крыме, но присутствующим стоит знать:

во времена СССР полуостров около 30 лет находился "в составе Российской Федерации";

затем 37 лет – с 1954 года по 1991 год – в составе Украинской ССР, "а до этого была Российская империя".

Присутствовавший на форуме посол Украины в Австрии Александр Щерба выразил недоумение по поводу такой позиции спецпредставителя председателя ОБСЕ.

Я был удивлен, что спецпредставитель ОБСЕ не смог сказать об аннексии Крыма ничего, кроме предыстории вопроса. Надеюсь, что ему просто не хватило времени на полный ответ,

– отметил дипломат.