Чий Крим: спецпредставник ОБСЄ Сайдік відмовився озвучити свою позицію щодо півострова

Під час дискусії на міжнародній конференції представника глави ОБСЄ в Україні та ТКГ Мартіна Сайдіка запитали про Крим. Той відмовився коментувати ситуацію з незаконними виборами та референдумом, які там проводили російські окупанти.

Ситуація трапилась на міжнародному форумі у Зальцбургу. Фактично, Сайдік відмовився висловлювати свою позицію щодо незаконної анексії Росією Криму, передає "Укрінформ".

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Одна з сесій міжнародної конференції була присвячена українському питанню та мала назву "Україна – шанси на мирне врегулювання". Серед спікерів був Мартін Сайдік.

Під час дискусії представника ОБСЄ попросили прокоментувати, чи не було помилкою проведення Росією "виборів" на окупованих територіях України, разом із "референдумом" в Криму у 2014 році. У відповідь той заявив, що не коментує тему Криму.

Прошу вас зрозуміти, що я стосовно теми Криму не висловлюю позицію, оскільки я є спеціальним представником і сфера моєї відповідальності – Донбас. Тому я маю бути обережним, щоб висловлюватися на тему Криму. Коли я буду на пенсії, буду, так би мовити, вільною людиною, тоді я зможу вже коментувати і тему Криму,

– зазначив він.

Згодом Сайдік трохи ширше пояснив свою позицію. Він сказав, що хоч і не говорить про Крим, але присутнім варто знати:

за часів СРСР півострів близько 30 років перебував "у складі Російської Федерації";

потім 37 років – з 1954 року по 1991 рік – у складі Української РСР, "а до цього була Російська імперія" .

Присутній на форумі посол України в Австрії Олександр Щерба висловив здивування з приводу такої позиції спецпредставника голови ОБСЄ.

Я був здивований, що спецпредставник ОБСЄ не зміг сказати про анексію Криму нічого, окрім передісторії питання. Сподіваюсь, що йому просто не вистачило часу на повну відповідь,

– зазначив дипломат.