Человеческая жизнь – самый высокий приоритет, – Залужный призывает командиров беречь личный сост

Основой сопротивления является прежде всего мужество и мастерство украинского солдата, который, несмотря на значительное численное преимущество врага, самоотверженно сдерживает наступление.

Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он обратился к командирам с просьбой беречь личный состав!

Тщательно планируйте операции и немедленно реагируйте на изменения в обстановке. Человеческая жизнь – наш высочайший приоритет,

– заявил Залужный.

По его словам, именно этим мы кардинально отличаемся от противника, который даже не забирает тела своих погибших и готов ими устилать нашу землю, чтобы проложить дорогу для наступления.

Мы будем вечно помнить и отомстим за каждого павшего защитника Украины. Боль утрат усиливает нашу волю к Победе. Мы точно знаем за что и за кого воюем,

– добавил главнокомандующего ВСУ.

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