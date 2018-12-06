"Человеческая цивилизация под угрозой": известный ученый сделал тревожное заявление

Всемирно известный британский натуралист сэр Дэвид Аттенборо, выступая на конгрессе защитников природы в польском Катовице, сделал тревожное заявление. Он сказал, что гибель человеческой цивилизации уже четко заметна на горизонте. По его мнению, это обязательно произойдет, если мы немедленно не возьмемся за ум и не займемся проблемой глобального изменения климата.

Об этом в своем видеоблоге "Безумный мир" рассказал журналист Иван Яковина.

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По его словам, Аттенборо прекрасно знает про свою репутацию и очень дорожит ею. Он не будет делать поспешных и нелепых заявлений в возрасте 92 лет. Соответственно, мы совершенно спокойно можем доверять человеку, который знает о состоянии природы больше, чем кто-либо на этой планете. Человеческая цивилизация действительно оказалась под угрозой уничтожения из-за нашего дикого, хищнического отношения к природным ресурсам. Мы стали как болезнь, которая уничтожает все живое на своем пути.

Аттенборо выразил надежду, что все еще можно изменить, а процесс гибели цивилизации остановить, если мировые лидеры проявят лидерские качества и государственную мудрость. Если они просто заглянут на лет 20 вперед.

Здесь я оптимизма Аттенборо не разделяю. Я абсолютно уверен, что гибель человеческой цивилизации уже не остановить. Дело не в том, что уже поздно дергаться и что-то сделать, наверное, можно. Дело в том, что почти всеми странами мира руководят полные идиоты и страшные негодяи. Ожидать от них лидерства или мудрости просто нет смысла,

– пояснил Яковина.

Кто такой Дэвид Аттенборо?Один из самых авторитетных людей в мире в области охраны природы и защиты окружающей среды. Несколько поколений британцев, американцев и жителей других стран мира выросли на его документальных фильмах о дикой природе. Он, можно сказать, стал родоначальником этого жанра. Королева Елизавета II именно за это и сделала его рыцарем Британской империи, дав ему титул сэра.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" за 5 декабря 2018 года: