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      "Людська цивілізація під загрозою": відомий вчений зробив тривожну заяву

      692 Читать новость на русском
      Девіда Аттенборо
      Девіда Аттенборо / Фото з відкритих джерел

      Всесвітньо відомий британський натураліст сера Девіда Аттенборо, виступаючи на конгресі захисників природи в польському Катовіце, зробив тривожну заяву. Він сказав, що загибель людської цивілізації вже чітко помітна на горизонті. На його думку, це обов'язково станеться, якщо ми негайно не візьмемося за розум і не займемось проблемою глобальної зміни клімату.

      Про це у своєму відеоблозі "Безумный мир" розповів журналіст Іван Яковина.

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      За його словами, Аттенборо прекрасно знає про свою репутацію і дуже дорожить нею. Він не буде робити поспішних і безглуздих заяв у віці 92 років. Відповідно, ми абсолютно спокійно можемо довіряти людині, яка знає про стан природи більше, ніж будь-хто на цій планеті. Людська цивілізація дійсно виявилася під загрозою знищення через нашого дикого, хижацького ставлення до природних ресурсів. Ми стали як хвороба, яка знищує все живе на своєму шляху.

      Аттенборо висловив надію, що все ще можна змінити, а процес загибелі цивілізації зупинити, якщо світові лідери проявлять лідерські якості та державну мудрість. Якщо вони просто заглянуть на років 20 вперед.

      Тут я оптимізму Аттенборо не поділяю. Я абсолютно впевнений, що загибель людської цивілізації вже не зупинити. Річ не в тім, що вже пізно смикатися і щось зробити, напевно, можна. Річ в тому, що майже всіма країнами світу керують повні ідіоти й страшенні негідники. Очікувати від них лідерства або мудрості просто немає сенсу,
      – пояснив Яковина.

      Хто такий Девід Аттенборо?Один з найбільш авторитетних людей у світі в галузі охорони природи та захисту навколишнього середовища. Кілька поколінь британців, американців і жителів інших країн світу зросли на його документальних фільмах про дику природу. Він, можна сказати, став родоначальником цього жанру. Королева Єлизавета II саме за це і зробила його лицарем Британської імперії, давши йому титул сера.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 5 грудня 2018 року:

       

      Теги: Новини політики Відеоблоги наука Екологія
      Джерело: 24 канал
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