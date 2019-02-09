Человечество ждет самое теплое десятилетие за более 150 лет: прогноз метеорологов

Метеорологическое бюро прогнозирует, что среднее глобальное повышение температуры может превысить +1,5 градуса. Если данные метеорологов подтвердятся, то десятилетие с 2014 по 2023 год будет самым теплым за более чем 150 лет наблюдений.

Профессор Адам Скайф сказал, что к 2023 году ученые прогнозируют скорое потепление во всем мире, пишет BBC.

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Глава отдела долгосрочного прогнозирования в Met Office уверен, что с 2019 по 2023 год "мы почувствуем температуры в диапазоне от 1,03°C до 1,57°C, что значительно выше уровня 1850-1900 годов на большей части земного шара".

Это реальность, с которой нам необходимо столкнуться. Сокращение выбросов парниковых газов и меры по адаптации к изменению климата должны стать главным глобальным приоритетом,

– сказал генеральный секретарь ВМО (Всемирной метеорологической организации) Петтери Таалас.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) заявляла, что 2018 год занял четвертое место в списке самых жарких в истории человечества.

Чем занимается ВМО?

Всемирная метеорологическая организация – это специализированное межправительственное учреждение ООН в сфере метеорологии, основанное в 1950 году. С 1951 года ВМО является компетентным органом ООН по вопросам наблюдения за состоянием атмосферы Земли и ее взаимодействия с океанами. Главными направлениями основного стратегического документа ВОМ определены: жизнь, имущество, безопасность транспортных перевозок (сушей, водой, землей), уменьшение бедности, эффективное использование природных ресурсов и тому подобное.