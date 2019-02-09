На людство чекає найтепліше десятиліття за понад 150 років: прогноз метеорологів

Метеорологічне бюро прогнозує, що середнє глобальне підвищення температури може перевищити 1,5 градусів. Якщо дані метеорологів підтвердяться, то десятиліття з 2014 по 2023 рік буде найтеплішим за понад 150 років спостережень.

Професор Адам Скайф сказав, що до 2023 року науковці прогнозують швидке потепління у всьому світі, пише BBC.

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Голова відділу довгострокового прогнозування в Met Office впевнений, що з 2019 по 2023 рік "ми відчуємо температури в діапазоні від 1,03°C до 1,57°C, що значно вище від рівня 1850-1900 років на більшій частині земної кулі".

Це реальність, з якою нам необхідно зіткнутися. Скорочення викидів парникових газів і заходи з адаптації до зміни клімату повинні стати головним глобальним пріоритетом,

– сказав генеральний секретар ВМО (Всесвітньої метеорологічної організації) Петтері Таалас.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) заявляла, що 2018 рік посів четверте місце у списку найспекотніших в історії людства.

Чим займається ВМО?Всесвітня метеорологічна організація – це спеціалізована міжурядова установа ООН у сфері метеорології, заснована в 1950 році. З 1951 року ВМО є компетентним органом ООН з питань спостереження за станом атмосфери Землі та її взаємодії з океанами. Головними напрямами основного стратегічного документа ВМО визначені: життя, майно, безпека транспортних перевезень (сушею, водою, землею), зменшення бідності, ефективне використання природних ресурсів тощо.

