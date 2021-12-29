Человек чести, – бывшая жена Гарбарука отреагировала на скандал с его эффектной спутницей

Бывшая жена экс-министра образования Игоря Гарбарука Анастасия Матюшевская решила не комментировать скандал относительно его фото с эффектной спутницей.

Женщина встала на защиту бывшего. Уверяет, что о скандале ничего не знает, потому что это не ее задача.

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Мужчину назвала примером профессионализма

Матюшевская является гештальт-психотерапевтом и профессиональным сексологом. Бывшего мужа она называет человеком высочайшей степени профессионализма.

Одно скажу: я за него целиком! Он человек чести, достоинства и высшей степени профессионализма,

– подчеркнула женщина.

Она не ответила, правильной ли, по ее мнению, была реакция общества на фотографию Гарбарука и Тишкун. Однако посоветовала журналистам опираться на то, что "Игорь Николаевич является человеком чести".

Наконец добавила, что должна быть ему хорошей поддержкой в виде бывшей жены и матерью его дочери.

Что известно о скандале

Недавно в сети разгорелся скандал из-за эффектного образа спутницы Гарбарука – Кристины Тишко. Во время визита во Львовский горсовет с ним женщина надела черное платье с глубоким декольте.

Некоторым пользователям сети такой образ показался неуместным. Поэтому на политика и девушку хлынула волна хейта.

Заместитель главы МОН Гарбарук отреагировал на хейт, обнародовав в фейсбуке стихотворение Редьярда Киплинга. Оно начинается со строк: "Як вистоїш, коли всі проти тебе..."

Впоследствии Гарбарук уволился с должности заместителя министра.



Фото, которое вызвало скандал / Фотография из соцсетей