Чем больше вы ему дадите, тем больше у него вырастет аппетит, – Зеленский о Путине

Владимир Зеленский прокомментировал так называемые "аппетиты" Владимира Путина. В частности, отметил, что они у главы России увеличиваются.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский обнародовал в эфире американского канала 1 апреля. В частности, Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил Украины пояснил, что Путин может не остановиться в Украине.

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Зеленский объяснил, что "аппетиты" Путина растут

Президент Украины на вопрос, что Путин хочет получить в этом конфликте, ответил – Путин хочет все, что ему даст Запад, и что "аппетиты обычно растут".

Чем больше вы им дадите, тем больше у них растет аппетит,

– сказал Зеленский.

Президент пояснил, что Путин продолжит свою агрессию в Европе за пределами Украины и получит то, что хочет, "если его не остановят".

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