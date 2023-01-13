В случае вооружения России всегда не хватало мозгов. Об этом в интервью заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Важно "Россия должна идти уже в ва-банк": Данилов объяснил, чего ждать от врага в годовщину вторжения

По его словам, враг будет воевать тем, что у него сейчас есть и тем, что они смогут завезти из других стран, на которые они оказывают влияние.

С белорусской территории они уже забрали большое количество военной техники, которую перегнали к себе, заменяя ее старым хламом, который они туда вместо этого отправляют. Но это не значит, что мы не должны готовиться к движениям, которые могут возникнуть со стороны Беларуси,

– подчеркнул Данилов.

Где Россия может найти оружие

Секретарь СНБО констатировал, что сейчас Россия активно воюет иранскими дронами, которые Иран производит, несмотря на санкции, введенные еще в 1979 году, с использованием технологий, которые точно не должны оказаться на территории этой страны.

"Понятно, что оккупанты сейчас ведут переговоры с Ираном об обмене оружия на ядерные технологии. И допускать такие процессы очень опасно для мира. Так они ведут переговоры с другими странами, но не факт, что эти страны будут им помогать", – подчеркнул Алексей. Данилов.

Ранее руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в декабре 2022 информировал, что Россия купила у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed-136 и получает их траншами.

Россия ищет деньги на войну

Россия фиксирует увеличение расходов на полномасштабную войну в Украине, поэтому Кремлю следует искать варианты для покрытия этих статей. Согласно с последними данным, российские власти планируют сократить расходы, не связанные с обороной, поскольку стоимость войны для них растет. Дальше – больше! Они стремятся нажать на крупные компании с целью получения дополнительных денег.