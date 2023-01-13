У випадку озброєння Росії завжди бракувало мізків. Про це в інтерв'ю заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Важливо "Росія має йти вже у ва-банк": Данілов пояснив, чого чекати від ворога у роковини вторгнення

За його словами, ворог буде воювати тим, що у нього зараз є і тим, що вони зможуть завезти з інших країн, на які мають вплив.

З білоруської території вони вже забрали велику кількість військової техніки, яку перегнали до себе, замінюючи її старим мотлохом, який вони туди замість цього відправляють. Але це не значить, що ми не маємо готуватися до рухів, яка може виникнути з боку Білорусі,

– наголосив Данілов.

Де Росія може знайти зброю

Секретар РНБО констатував, що зараз Росія активно воює іранськими дронами, які Іран виробляє попри санкції введені ще в 1979 році, з використанням технологій, які б точно не мали б опинитися на території цієї країни.

"Зрозуміло, що окупанти зараз ведуть перемовини з Іраном про обмін зброї на ядерні технології. І допускати такі процеси є дуже небезпечним для світу. Так вони ведуть перемовини з іншими країнами, але не факт, що ці країни будуть їм допомагати", – підкреслив Олексій Данілов.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов у грудні 2022 року інформував, що Росія купила в Ірану 1700 дронів-камікадзе Shahed-136 та отримує їх траншами.

Росія шукає гроші на війну

Росія фіксує збільшення витрат на повномасштабну війну в Україні, тому Кремлю потрібно шукати варіанти для покриття цих статей. Згідно з останніми даними, російська влада планує скоротити витрати, які не пов'язані з обороною, оскільки вартість війни для них зростає. Далі – більше! Вони прагнуть натиснути на великі компанії з метою отримання від них додаткових грошей.