За даними Данілова, Кремль вже "готується до певних подій". Зокрема, в Росії вже хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.
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Який дій варто чекати від Росії
Олексій Данілов заявив, що два – три місяці для нас будуть складними та вирішальними.
Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії,
– заявив Данілов.
За словами посадовця, Росія вже готується до певних подій, адже там люблять дати. Зокрема:
- 24 лютого 2023 року буде один із періодів, коли їм би хотілося відзвітувати перед своїм суспільством;
- звітувати хочуть про досягнення "будь-яких успіхів".