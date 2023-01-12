За даними Данілова, Кремль вже "готується до певних подій". Зокрема, в Росії вже хочуть відзвітувати про хоча б якісь успіхи за рік війни.

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Який дій варто чекати від Росії

Олексій Данілов заявив, що два – три місяці для нас будуть складними та вирішальними.

Мається на увазі, що Росія має йти вже у ва-банк. Вона теж без кінця не може тягнути війну, там непроста ситуація і накопичуються проблеми в Росії,

– заявив Данілов.

За словами посадовця, Росія вже готується до певних подій, адже там люблять дати. Зокрема: