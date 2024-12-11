Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан, объяснив, что оккупанты выводят войска для доукомплектации за пределы, куда не достает украинская артиллерия и FPV дроны. После завершения процесса эти войска снова бросают в бой.

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Тактика оккупантов относительно ротаций

В таком режиме большое количество личного состава, быстро восстановившись, снова попадает на поле боя. Давление противника на Силы обороны Украины на линии боестолкновения увеличивается благодаря применению врагом такого боевого ресурса.

Сейчас враг не отводит войска вглубь, а процесс доукомплектования максимально сократил до нескольких дней.

У россиян это не изменение тактики, а вынужденные действия, потому что не хватает личного состава для полноценного восстановления. Они сейчас максимально этот круговорот ротаций увеличили и подтянули к линии боестолкновения,

– рассказал Свитан.

Какой план наметили оккупанты

По словам военного эксперта, локация Покровска и его гарнизона позволяет Днепропетровскому гарнизону, который будет начинаться в районе Павлограда, держать российскую армию на дальних подступах.

Свитан отметил, что в зимний период стоит держать российские войска за пределами Покровска, чтобы они не зашли в застройку города, потому что сейчас на улице холодно и их надо "вымораживать" в полях. По его словам, вести городские бои будет уместнее весной.

Сейчас россияне пытаются обойти с юга и выйти на шахту вблизи – "Красноармейскую-Западную". Это самая большая шахта в Европе с промышленной зоной. Если россияне ее захватят, то отрежут Покровск от сообщения с Днепром и Павлоградом, как минимум,

– объяснил военный эксперт.

Северная логистика останется, а вот западную, со слов Свитана, ВСУ могут потерять. Если оккупантам удастся так продвинуться, тогда они смогут пройти до Павлограда и, по мнению Свитана, никакой укрепрайон не сможет их сдержать, ведь россияне могут во время продвижения активно применять КАБы.

Поэтому для Украины крайне важно удержать Покровск. Механизм для этого есть однозначно. Дополнительные силы и средства, перенаправленные на это направление, дадут возможность ВСУ обезопасить Днепропетровскую область еще до подхода к Покровску,

– подытожил Свитан.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте