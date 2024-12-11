Про це в етері 24 Каналу зазначив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан, пояснивши, що окупанти виводять війська для доукомплектації за межі, куди не дістає українська артилерія та FPV дрони. Після завершення процесу ці війська знову кидають в бій.

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Тактика окупантів щодо ротацій

В такому режимі велика кількість особового складу, швидко відновившись, знову потрапляє на поле бою. Тиск противника на Сили оборони України на лінії боєзіткнення збільшується завдяки застосуванню ворогом такого бойового ресурсу.

Нині ворог не відводить війська вглиб, а процес доукомплектування максимально скоротив до декількох днів.

У росіян це не зміна тактики, а вимушені дії, бо не вистачає особового складу для повноцінного відновлення. Вони зараз максимально цей колообіг ротацій збільшили й підтягнули до лінії боєзіткнення,

– розповів Світан.

Який план намітили окупанти

Зі слів військового експерта, локація Покровська і його гарнізону дає змогу Дніпропетровському гарнізону, який буде розпочинатися в районі Павлограда, тримати російську армію на дальніх підступах.

Світан наголосив, що в зимовий період варто тримати російські війська за межами Покровська, щоб вони не зайшли в забудову міста, бо зараз на вулиці холодно і їх треба виморожувати в полях. З його слів, вести міські бої буде доречніше весною.

Зараз росіяни намагаються обійти з півдня і вийти на шахту поблизу – "Красноармійську-Західну". Це найбільша шахта в Європі з промисловою зоною. Якщо росіяни її захоплять, то відріжуть Покровськ від сполучення з Дніпром і Павлоградом, як мінімум,

– пояснив військовий експерт.

Північна логістика залишиться, а от західну, зі слів Світана, ЗСУ можуть втратити. Якщо окупантам вдасться так просунутися, тоді вони зможуть пройти до Павлограда і, на думку Світана, ніякий укріпрайон не зможе їх стримати, адже росіяни можуть під час просування активно застосовувати КАБи.

Тому для України вкрай важливо утримати Покровськ. Механізм для цього є однозначно. Додаткові сили та засоби, перенаправлені на цей напрямок, дадуть можливість ЗСУ убезпечити Дніпропетровську область ще до підходу до Покровська,

– підсумував Світан.

Ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті