Россия планирует длительную войну против Украины. Об этом заявил заместитель начальника Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге, информирует 24 Канал.
Есть ли новая угроза со стороны оккупантов
По словам Громова, планы России увеличить численность армии означает, что оккупанты планируют длительное противостояние и подготовку к ведению масштабных боевых действий. Чтобы осуществить это, нужно много времени и финансово-экономических ресурсов.
В то же время значительные потери в личном составе и вооружении, в технике, действиях международных санкций, а также анализ формирования соединений и воинских частей России с 2016 года до сих пор вызывает сомнения, что планируемые организационно-штатные мероприятия врагом будут завершены в определенные сроки,
– отметил Громов.
Сможет ли Россия увеличить численность своей армии
Ранее в британской разведке заявили, что такие "изменения" свидетельствуют о том, что Россия планирует адаптировать свои военные мощности к продолжительной войне в Украине, однако это все выглядит очень нереалистично.
"Остается непонятным, как Россия найдет новобранцев для завершения такого "расширения". Это ведь в то время, когда ее силы находятся под беспрецедентным давлением в Украине", – считают эксперты.